Пожизненный срок Вугара Алиева, обвиняемого в убийстве Руслана Асланова, сына бывшего главы ИВ Шамкира Аслана Асланова, снижен до 25 лет.

В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Напомним, что Алиев Вугар Ибрагим оглу, обвиняемый по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 152, 170.3, 177.2.1, 228.4 УК, 22 декабря 2003 года приговором Суда по делам о тяжких преступлениях был приговорен к пожизненному сроку, передает АПА.

Вугар Алиев и Ламия Гулиева были арестованы по обвинению в убийстве сына бывшего главы ИВ Шамкира Аслана Асланова. Л. Гулиева была освобождена в зале Бакинского апелляционного суда в 2015 году.

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