Государственная служба пожарной охраны МЧС провела пожарно-тактические учения в парке резервуаров Сураханского нефтетранспортировочного участка № 5, принадлежащего SOCAR. Тренинг был организован по призыву № 3 на тему «Тушение нефти и нефтепродуктов в резервуарах».

Как сообщает АПА со ссылкой сайт МЧС, к учениям привлечены соответствующие силы и средства управления пожарной охраны по объектам SOCAR ГПС и отряда пожарной охраны по нефтеперерабатывающим предприятиям, а также подразделений ГСПО Сураханского, Сабунчинского, Наримановского и Хатаинского районов Баку.

Основными задачами тренинга стали организация оперативной координации деятельности технического персонала и руководства объекта, проведение разведки и оценка пожарной обстановки на месте пожара, соблюдение личным составом правил техники безопасности.

В ходе пожарно-тактических учений были приняты все необходимые меры по тушению имитационного пожара на объекте, достигнуты поставленные цели.

В заключение была оценена способность личного состава правильно оценить сложившиеся условия, определить решающие направления, даны соответствующие поручения по совершенствованию профессиональной подготовки.



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