В Госслужбе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики прошла встреча с крупными производителями, импортерами и представителями торговых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с предотвращением необоснованных колебаний цен на фоне увеличения спроса на ряд продуктов питания в преддверии праздника Новруз.

Предпринимателям были даны рекомендации в связи с предотвращением необоснованного роста цен, правильным их указанием на рынках, укреплением сотрудничества между производителями и сетями розничной продажи, серьезным и оперативным расследованием вопросов в случае недовольства со стороны потребителей по поводу качества и стоимости товара, обеспечением прав потребителей, была подчеркнута недопустимость необоснованного завышения цен.

Для своевременного выявления и предотвращения подобных случаев госслужба ежедневно проводит мониторинги потребительского рынка. По их итогам ситуация анализируется, и в отношении субъектов предпринимательства, совершающих действия, нарушающие права участников потребительского рынка, в том числе допускающих необоснованное завышение цен, будут приняты серьезные меры.

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