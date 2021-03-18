19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, ночью и утром местами будет туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится южным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7 градусов тепла, днем-10-12 градусов. Атмосферное давление поднимется выше нормы- с 755 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 50-55%.

19 марта в некоторых районах Азербайджана ожидается дождь, в горных районах снег. Местами будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью — 1-6 градусов тепла, в высокогорье — 3-5 градусов мороза, днем — 7-12 градусов тепла.

Minval.az