Подготовлен проект по восстановлению дома-музея Бюльбюля в Шуше.

Об этом АПА сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Он отметил, что проект по восстановлению дома Бюльбюля уже готов:

«Проект разработан до мельчайших деталей. Он был разработан по поручению президента и уже готов. В настоящее время идет согласование этого проекта. После этого мы приступим к работе. Верю, что очень скоро дом, а точнее дом-музей Бюльбюля будет восстановлен и начнет функционировать как музей. Мы завершим восстановительные работы в этом году».

Minval.az