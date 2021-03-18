Личным составом роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжаются работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За сутки в ходе разминирования в районе н.п. Агдере российскими саперами были обезврежены 12 152-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 690 га территории, 525 км дорог, 1 613 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено

25 237 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожались на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Minval.az