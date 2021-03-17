Бывший португальский легионер гянджинского футбольного клуба «Кяпаз» Сержиньо рассказал местным СМИ о своей зарплате в Азербайджане.

«Перейти в «Кяпаз» мне предложил бывший игрок «Порту» Жоао Коста. Это стало для меня сюрпризом. Рассказываю вам о 2016 годе, хотя мог оказаться там тремя годами ранее. Моя месячная зарплата была в размере 6000 евро (около 12000 манатов), хотя отправься я туда в 2013 году, мог получать 15000 евро (около30 000 мантов). До «Кяпаза» в клубе «Трофенсе» я не получал денег. Долго в Азербайджане я не задержался, команда не пробилась в еврокубки, и все разбежались», — заявил 30-летний Сержиньо, слова которого приводит «Азериспорт» со ссылкой на MaisFutebol.

Minval.az