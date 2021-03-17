Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждены следующие сотрудники театра:

Орденом «Эмек» 3 степени.

Балиева Наталья Геннадьевна

Амирбекова Рита Джамиль гызы

Медалью «Терегги»

Лерман Виктория Анатольевна

Рудичев Николай Николаевич

Сапрыкина Людмила Геннадьевна.

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