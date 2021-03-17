Гражданам, у которых после первой дозы вакцины наблюдается аллергическая реакция, нельзя вводить вторую дозу препарата.

Об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов, выступая на тему «COVİD-19, вакцинация и гигиена».

Он отметил, что вакцинация также противопоказана лицам с обострением хронических заболеваний.

«Побочные эффекты каждой вакцины от коронавируса могут быть разными. После нормализации состояния больного ему уже можно вводить вакцину. Также нельзя вакцинировать онкологических больных на стадии активного лечения. На сегодня в Азербайджане вакцинировано около 500 тысяч человек. При этом серьезных осложнений зафиксировано не было», — цитирует Эйвазова Тренд.

Minval.az