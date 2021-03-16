Продолжается четвертый этап Шахматного Тура чемпионов

Предварительный этап, проведенный по круговой системе, завершился встречами последних 5 туров, передает Apasport.az.

По итогам трех дней соревнований были определены 8 шахматистов, которые вышли в 1/4 финала. Представители Азербайджана Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов также провели свои последние 5 партий. Игра состоялась также между ними, они предпочли ничью.

Теймур и Шахрияр завершили день по 2,5 очка. В итоге Раджабов набрал 7 баллов, а Мамедъяров — 6,5. В результате они не прошли в плей-офф и попрощались с турниром.

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