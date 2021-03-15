Telegram-канал Mediaport опубликовал ролик, на котором армянских военных жалуются на условия службы, а также рассказывают о некоторых приказах и поручениях. Солдаты говорят, что им приказывают оставить посты, поскольку «Капан уже сдали» и вокруг одни азербайджанские военнослужащие. При этом они отмечают, что у них нет необходимых приспособлений.

«Нам говорят — оставьте свои посты, Капан уже сдали. Тут азербайджанцы со всех сторон, по 60-70 человек с каждой стороны, а нас всего 9 человек, связи нет, раций нет», — возмущаются на видео мужчины.

По данным армянских СМИ, в связи с опубликованной записью относительно условий службы на границе, по поручению прокурора Горисского гарнизона Айка Маркаряна, в отделе военной полиции Капана готовятся материалы. А командира армянского блокпоста, где был снят ролик, который вызвал в Ереване скандал и критику властей, вызвали в военную полицию посреди ночи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Рубен Меликян.

«Многие из вас смотрели сегодняшнее видео, в котором поднимаются вопросы, связанные с одной из наших позиций в Капане. Сообщаю, что командира блокпоста, добровольца Артака Арутюняна вызвали в военную полицию посреди ночи», — написал Меликян.

Правозащитник отметил, что не совсем понятно, в чем суть вызова в полицию, поскольку сообщалось, что из-за огласки проблему уже частично решили силами местного самооуправления.

Minval.az