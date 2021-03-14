Итальянский Милан находится в продвинутой стадии переговоров со своим турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу по вопросам о продлении контракта, который подходит к концу летом 2021 года.

Предложением «россонери» в адрес игрока являются 4 млн евро заработной платы в год, к которым в последствии будут добавлены бонусы за удачное выступление, пишет «Газета.ру» со ссылкой на итальянского журналиста Николо Скиру.

Милан и сам футболист выражают уверенность в успешном завершении переговоров, несмотря на то, что есть два английских клуба, которые заинтересованы в подписании турецкого полузащитника.

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