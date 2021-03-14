Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом оборвал запрещенный прием.

На 18-й секунде второго раунда Эдвардс попал пальцем в глаз соперника. Мухаммад не смог продолжить схватку. Рефери остановил поединок и в итоге признал его несостоявшимся.

Мухаммад до встречи с Эдвардсом одержал четыре победы подряд. Он заменил на турнире шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева. Последний снялся с ивента из-за проблем на фоне перенесенного COVID-19.



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