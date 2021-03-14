Меджлис Туркменистана принял постановление «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море», сообщает Государственное информационное агентство turkmenportal.com.

Запасы месторождения «Достлуг» по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллион тонн нефти. 21 января главы МИД Туркменистан и Азербайджана подписали в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения.

Minval.az