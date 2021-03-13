Согласно «плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», проведены командно-штабные учения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в ходе командно-штабных учений войска Нахчыванского гарнизона были приведены в различные степени боевой готовности, соединения и части были подняты по сигналу “Тревога” и выведены в район учений. В ходе приведения в состояние боевой готовности различных степеней личный состав отработал оперативное выполнение задач.

На последнем этапе обучения действия соединений и частей, реальность решений и расчетов оценивались с помощью компьютеров в симуляционном центре Нахчыванского гарнизона. Были проведены тренинги на компьютерах с целью принятия командным составом решений в кратчайшие сроки в соответствии с создавшимися тактическими условиями, рапорта вышестоящему штабу, доведения его до подчиненных, совершенствования умений и навыков по организации боя.

В завершение учений был проведен анализ выполненных мероприятий, было отмечено, что поставленные цели были достигнуты, деятельность командиров и штабов соединений и частей, задействованных в учениях, была оценена координационной группой гарнизона, а задачи по устранению выявленных недостатков были скорректированы с командирами соединений и частей.

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