Сегодня в сети начался четвертый турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Как передает azerisport.com, в соревновании «Magnus Carlsen Invitational» играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.
Сегодня шахматисты проведут по пять партий.
Первый день предварительного этапа:
1-й тур:
Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) 0:1
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5
2-й тур:
Мамедъяров – Даниил Дубов (Россия)
Раджабов – Ален Пишо (Аргентина)
3-й тур:
Хикару Накамура (США) – Мамедъяров
Уэсли Со (США) – Раджабов
4-й тур:
Мамедъяров – Йорден Ван Форест (Нидерланды)
Раджабов – Аронян (Армения)
5-й тур:
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Мамедъяров
Даниил Дубов (Россия) — Раджабов
Следует отметить, что в начале года Раджабов выиграл второй этап серии – «Airthing Masters» и квалифицировался в финальный турнир сезона, который состоится осенью в Сан-Франциско.