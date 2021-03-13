Сегодня в сети начался четвертый турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает azerisport.com, в соревновании «Magnus Carlsen Invitational» играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Сегодня шахматисты проведут по пять партий.

Первый день предварительного этапа:

1-й тур:

Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) 0:1

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5

2-й тур:

Мамедъяров – Даниил Дубов (Россия)

Раджабов – Ален Пишо (Аргентина)

3-й тур:

Хикару Накамура (США) – Мамедъяров

Уэсли Со (США) – Раджабов

4-й тур:

Мамедъяров – Йорден Ван Форест (Нидерланды)

Раджабов – Аронян (Армения)

5-й тур:

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Мамедъяров

Даниил Дубов (Россия) — Раджабов

Следует отметить, что в начале года Раджабов выиграл второй этап серии – «Airthing Masters» и квалифицировался в финальный турнир сезона, который состоится осенью в Сан-Франциско.

Minval.az