Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проспорил клубу «Ахмат» автомобиль, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров, приводит «Спорт-Экспресс» слова менеджера спортсмена Азамата Бостанова.

Емельяненко в прошлом году согласился на спор с руководителем бойцовского клуба Абузайдом Висмурадовым. Главным условием был отказ Александра от алкоголя на год. В противном случае спортсмен пообещал отдать подарок главы республики.

Однако, по словам менеджера, желание Александра выпить оказалось «невозможно усмирить». Боец сдержал слово и подарил автомобиль стоимостью около трех млн рублей Висмурадову. Бостанов отдал должное Емельяненко, поскольку тот сдержал свое слово.

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