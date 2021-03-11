В Армении — новый виток внутриполитического кризиса. Премьер-министр и верховный главнокомандующий Никол Пашинян подтвердил увольнение начальника генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна и заявил: «Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона». Гаспарян в ответ выразил готовность продолжить службу в другом качестве (признав тем самым, что с должности уйти все же придется), но по-прежнему требует отставки Пашиняна. А Никол Воваевич тем временем предлагает вернуть на пост главы генштаба ВС Артака Давтяна —того самого, который уже занимал эту должность и был уволен 8 июня 2020 года — как утверждали многие, за то, что устроил во время карантина свадьбу своему сыну. 16 июля Давтяна назначили на должность председателя военно-промышленного комитета Армении, но 16 ноября уволили и оттуда. А теперь вот вернули из политического небытия. Правда, назначение должен еще утвердить президент Армен Саркисян, который, спохватившись, все же обратился в Конституционный суд и призвал проверить на соответствие основному закону страны закон «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года. Словом, военный переворот в Армении окончательно «съехал» на уровень этакой «Санта-Барбары с элементами стиля милитари»: армия в лице Гаспаряна делает заявку на переворот, но свалить власть не в силах, политическая верхушка не уходит, но и подавить мятеж тоже не в состоянии, оппозиция привычно митингует, но к активным действиям тоже переходить не торопится, прекрасно понимая, что выполнять условия капитуляции все равно придется… Самое время советовать «запастись попкорном».

Но вот что важно. Как поведет себя Оник Гаспарян и что предпримут поддержавшие его карабахские «полевые командиры», которые по сути личная гвардия карабахского клана, и даже то, что в Армении уже не внутриполитический кризис, а тотальное политическое банкротство и власти, и оппозиции, и армии — все это внутреннее дело Армении, и разбираться со всем этим должны ее же граждане.

Только вот это еще не значит, что Азербайджан может позволить себе наблюдать за всем этим хаосом исключительно как за увлекательным шоу.

Будем реалистами: это не тот случай, когда имеет смысл искать на армянском поле собственные приоритеты и желать победы, к примеру, Николу Пашиняну, который окончательно сорвал переговоры, развязал новую войну и приказывал стрелять ракетами «СКАД» по жилым кварталам Гянджи, армянским генералам, у которых руки по локоть в крови мирного азербайджанского населения, соучастникам Ходжалинского геноцида из числа вожаков «карабахского клана» или даже политикам «первой карабахской волны», под руководством которых и совершались территориальные захваты и этнические чистки конца восьмидесятых — начала девяностых. Важно другое. Будем откровенны: любая внутриполитическая разборка в Армении с горячим участием «людей с ружьями» априори несет в себе немалый риск срыва прекращения огня в Карабахе. Но не только. Не менее серьезен риск «политической заморозки» выполнения условий капитуляции Армении в «послевоенном» формате — от открытия Зангезурского коридора до демаркации границ (и возвращения Азербайджану многих ранее оккупированных Арменией территорий), словом, всего того, что ой как не нравится Еревану. А там, будем реалистами, в недавнем прошлом уже отказывались выполнять ранее взятые на себя обязательства, ссылаясь на внутриполитические проблемы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей пресс-конференции напомнил, что после апрельских боев 2016 года, когда «мы им дали по зубам», Азербайджану были даны обещания, что армянские оккупанты уберутся со всех территорий, причем, как уточнил глава государства, «эти обещания были даны лично Саргсяном на встрече в России. Он попросил две недели, чтобы убраться с этих территорий после апрельского поражения». Но «после этого, то ли сам организовал, то ли что-то там произошло с захвата полицейского участка. Потом сказал, что теперь я не могу, теперь ситуация обострилась, там террористы, мне надо разобраться с террористами. Вот так тянул, тянул и дотянул до 2018 года».

Но теперь, после военного разгрома, попытки «тянуть время» со ссылкой на внутриполитические коллизии уже не сработают. Так что Николу Пашиняну лучше и не пытаться повторять маневры Саргсяна. И держать в голове, чем закончились для Армении попытки играть в такие игры в 2016 году.

Нурани

Minval.az