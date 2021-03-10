Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о том, что прекратил употреблять алкоголь.

«Алкоголь для меня — табу. Сейчас он под запретом. Алкоголь давно уже в прошлом. Я давно не выпиваю, держусь. И меня, самое главное, не тянет к алкоголю. Раньше он меня расслаблял. Как-то успокаивал, я забывался. Когда выпьешь, то проблем меньше становилось. Выпьешь ещё — они вообще пропадают. Сейчас же я научился справляться со всем без алкоголя. Хотя где-то он, может быть, даже помог. Вы знаете Александра Емельяненко таким, каким вы его знаете, а так бы затерялся в общей массе», — заявил Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Minval.az