Болельщики чемпиона английской Премьер-лиги футбольного клуба «Ливерпуль» решили собрать деньги на покупку форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Сбор средств организовали на платформе Gofundme.com, пишет «Гордон».

Инициаторами выступили три фаната команды: Гарри Гловер, Дэнни Демпси-Пар и Уильям Нью.

«Поскольку у «Ливерпуля» нет средств, чтобы осуществить такую сделку, мы подумали, что возьмем на себя ответственность собрать деньги от всех фанатов по всему миру. Давайте шокируем футбольный мир», – говорится в сообщении.

Инициаторы идеи трансфера Мбаппе в «Ливерпуль» подсчитали, что в мире насчитывается около 100 млн фанатов «красных», поэтому, чтобы собрать £250 млн (€291 млн), каждому болельщику нужно задонатить по £2,5.

На 8 марта фанаты собрали около £3,7 тыс.

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