Каратистка сборной Азербайджана Неда Резаи удачно выступила на международном турнире в Варшаве (Польша).
Представительница сборной завоевала золото в соревновании по ката, где выступали 11 спортсменок, сообщает «Азериспорт».
Каратистка сборной Азербайджана Неда Резаи удачно выступила на международном турнире в Варшаве (Польша).
Представительница сборной завоевала золото в соревновании по ката, где выступали 11 спортсменок, сообщает «Азериспорт».
Дата: 2021/03/08 20:12
Раздел: Азербайджан, Спорт
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