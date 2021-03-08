Новый президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта постарается убедить аргентинского нападающего Лионеля Месси остаться в команде после завершения действующего контракта. Слова Лапорта приводит в своем Twitter журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

«Я позвоню Лионелю Месси. Смогу ли я убедить Лео остаться? Это будет зависеть от него, я сделаю все, что в моих силах, в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в «Барсе», — заявил Лапорта.

Сегодня 58-летний функционер вернулся на президентский пост каталонской команды спустя 11 лет. Лапорта одержал победу на выборах, набрав 54,28% голосов в то время, как его основные конкуренты — Виктор Фонт и Тони Фрейш — получили только 29,29% и 8,58% соответственно.

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