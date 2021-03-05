Внутриполитический кризис в Армении, кроме всего прочего, вызвал еще и нешуточный переполох в лагере армянских лоббистов в России. Здесь прямо-таки лихорадочную активность развил небезызвестный депутат Госдумы РФ Константин Затулин, член комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками и директор «Института СНГ». Сей скандальный субъект заявил в ходе очередного видеомоста с Ереваном: Россия официально пришла в Нагорный Карабах на 5 лет, но на самом деле, я думаю, она пришла навсегда. Правда, тут же выдавил сквозь зубы, что разговоры о вхождении Карабаха в состав России — это фантазии: «»Конечно, это фантазии, это план, который не будет осуществлен: и по принципиальным, и по конкретным политическим соображениям». Затем, в качестве утешительного приза, принялся рисовать перед ереванской аудиторией самые что ни на есть заманчивые перспективы: «Я полагаю что может быть через какое-то время, если ситуация будет развиваться так, как она до сих пор развивалась, речь должна пойти об усилении российской военной группировки в Сюнике (Зангезуре — Minval.az). Мне кажется, что ситуация этого требует, для того чтобы люди не бежали из Армении. Нам кажется важным, чтобы армяне оставались жить на своей исторической земле». О том, что нынешняя Армения создана на исторических азербайджанских землях, вполне предсказуемо умолчал.

Депутату Госдумы, конечно, нелишне посоветовать повнимательнее ознакомиться с пресс-конференцией президента Азербайджана Ильхама Алиева, особенно тем ее отрывком, где глава государства напоминает: «Что касается иностранных солдат, то их деятельность на территории Азербайджана носит временный характер. Эти солдаты выполняют особую миссию. Это не может восприниматься как военная база. Миротворческие силы России выполняют здесь миротворческую миссию, считаю, что выполняют успешно. Иногда возникают определенные проблемы, появляются какие-то проблемы. Но в целом, деятельность российских миротворческих сил можно считать удовлетворительной. Их деятельность здесь рассчитана на пять лет. Если по истечении пяти лет Азербайджан выскажет другое мнение по этому вопросу, то, конечно же, их деятельность будет завершена». В переводе: как долго миротворческие силы пробудут в Карабахе — решать Азербайджану, а не господину Затулину и тем более не российско-армянскому «Лазаревскому клубу», который сей субъект возглавляет.

Другой вопрос, что именно кроется за столь лихорадочной активностью господина Затулина и иже с ним. Тем более что нельзя не заметить, в какое хаотичное движение пришел весь проармянский лагерь в России. Затулин раздает интервью пророссийским СМИ в Армении и мелькает на видеомостах. Небезызвестный Модест Колеров проводит в агентстве «Регнум» круглый стол, где разглагольствует: оказывается, продолжающееся ослабление позиций Армении в «Закавказье» (Южном Кавказе — Minval.az) играет критическую роль для будущего баланса сил в регионе, это «тяжёлая историческая катастрофа для интересов России», и вообще, «политическая катастрофа в Армении уничтожает Карабах», а «без Карабаха не будет полноценной суверенной государственности в Армении». Не уточнив, разумеется, по какой такой логике непременным условием суверенной государственности Армении должен быть захват чужой территории, а услышать его ответ на этот вопрос было бы по меньшей мере небезынтересно. Еще интереснее узнать, как на эти провокационные разглагольствования Модеста Колерова, направленные на поддержание «в рабочем состоянии» притязаний на Карабах, отреагирует официальная Москва.

Но не менее примечательно и другое. Всю свою супербурную деятельность Затулин, Колеров и иже с ними развернули как раз в то время, когда весь этот шумный, слезливый и крикливый хор армянских лоббистов в России внезапно остался «без публики». И еще в полной растерянности: какую «партию» исполнять теперь? Особо рьяно продвигать в Москве армянские интересы уже не получается. После 44-дневной войны и победы Азербайджана в Карабахе уже не получится рассуждать о «самой боеспособной в регионе армянской армии», да и вообще разгромленный «форпост» сильно подрастерял свою ценность. До сентября 2020 года Армения еще могла восприниматься в качестве этакой «дубины», которой можно было грозить и Азербайджану, и Турции, и при случае Грузии, но не теперь, когда там слезно выпрашивают миллиарды на восстановление своей армии, а в России сильно раздумывают, в коня ли корм. Более того, продолжающийся скандал вокруг «Искандеров» и разговоры о неэффективности российского оружия не просто создали «антирекламу» российскому ВПК — они еще и не оставили сомнений, что теперь в «форпосте» разочарование в Москве выходит на опасный уровень. Проигранная война оказалась слишком сильным доказательством, что союз с Россией еще не гарантирует успеха во всем и всегда. В результате недавним армянским лоббистам в России приходится переключаться на лоббирование интересов России в Армении. Но и тут незадача: что Затули, Колеров и прочие подобные им персоны могут обещать побитому «историческому союзнику»? Чья планка «хотелок», пардон, и так завышена донельзя? И самое главное, как потом выполнять все то, что они наобещают? Затулин с Колеровым, конечно, не Захарова с Конашенковым, но, во-первых, в Ереване будут ждать выполнения этих щедрых обещаний. А во-вторых, все их разглагольствования прочитают еще и в Баку — со всеми выводами из этих «Россия пришла в Карабах навсегда» и «без Карабаха не может быть армянской государственности».

Так что цена «посмертных записок Лазаревского клуба» для Кремля может оказаться ой какой высокой.

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