По инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой для оказания медико-гуманитарной помощи из Израиля в Азербайджан прибыла команда офтальмологов.

Медицинская бригада в составе восьми человек прибыла в Азербайджан в рамках гуманитарной помощи для офтальмохирургии и лечения ветеранов, раненых в Отечественной войне Азербайджана.

Врачи обследуют и прооперируют наших военнослужащих с травмами глаз.

За два дня израильские врачи обследовали 123 участников войны. Пятеро из них уже прооперированы, еще 20 человек будут прооперированы в ближайшие дни.

Minval.az