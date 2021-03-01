«По поручению президента Ильхама Алиева Минтруда и соцзащиты населения начало предоставлять высокотехнологичные электронные протезы участникам боев за территориальную целостность нашей страны, потерявшим конечности. Каждый из них будет обеспечен современным протезом».

Об этом заявил министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что за последние два года по всей стране были полностью отремонтированы, реконструированы, оснащены современным оборудованием и сданы в эксплуатацию 11 центров реабилитации и социального обслуживания.

По словам министра, было запланировано в 2021 году откроется еще четырех таких центра.

«При участии президента Ильхама Алиева 25 февраля состоялось открытие одного из них – Шаганского реабилитационного пансионата, крупнейшего учреждения такого профиля в стране. В целом, созданный потенциал позволяет ежегодно оказывать реабилитационные услуги более 30 тысячам лицам с инвалидностью», — цитирует министра Тренд.



Minval.az