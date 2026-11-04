Казахстан может возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» и уже направил соответствующий запрос российской стороне. Об этом заявил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», — сказал он.

Также Аккенженов заявил, что Минэнерго Казахстана ожидает, что добыча нефти в 2027 году составит порядка 99 млн т.