Казахстан может возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» и уже направил соответствующий запрос российской стороне. Об этом заявил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.
«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», — сказал он.
Также Аккенженов заявил, что Минэнерго Казахстана ожидает, что добыча нефти в 2027 году составит порядка 99 млн т.
«Пока идем по плану — заявленные 96 млн т [добычи нефти в этом году]. На следующий год мы сейчас [параметры добычи] определяем. Я думаю, в районе 99 млн т у нас будет предусмотрено», — сказал он.