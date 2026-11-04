Депутат Милли Меджлиса от Нефтчалинского района Танзиля Рустамханлы заявила о проблемах с газоснабжением в двух населенных пунктах представляемого ею района. По ее словам, несмотря на многочисленные обращения к правительству и профильным структурам, вопрос до сих пор не решен.

Как сообщает Minval, об этом Рустамханлы заявила на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджана на 2027 год.

Депутат рассказала, что в частности, газ не проведен в массив Гаравели. При этом одна сторона дороги уже газифицирована, а другая остается без газа.

«Мы выяснили, что для решения вопроса подготовлены технические условия и необходимо всего 183 тысячи манатов. Я встречалась с представителями SOCAR, Госнефтефонда и “Азеригаз”. Однако никто не может гарантировать, что газ проведут хотя бы в ближайшие три года», — заявила она.

Еще одной проблемной территорией, по словам депутата, является поселок Ени Гышлаг.

«Женщины там особенно страдают из-за отсутствия газа. Каждый сезон приносит свои проблемы. Летом люди мучаются от нехватки воды, а теперь приближается зима. Я собираюсь поехать в район на встречу с жителями, но даже опасаюсь проводить ее в этой местности, потому что люди будут спрашивать меня о газе. И что я им отвечу?» — сказала Рустамханлы.

Она отметила, что неоднократно обращалась по этому вопросу к премьер-министру, министрам и местной исполнительной власти, однако проблема остается нерешенной.

Кроме того, депутат затронула вопрос финансирования политических партий. По ее словам, в проекте бюджета на эти цели предусмотрено около 6 млн манатов, однако эту сумму следует увеличить.