МЧС России готово оказывать Азербайджану необходимое содействие в сфере гуманитарного разминирования. Об этом заявил глава российского ведомства Александр Куренков на встрече в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

По данным пресс-службы МЧС России, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе участие российских специалистов в профильных мероприятиях, организуемых Азербайджаном.

Куренков подчеркнул, что российские специалисты готовы оказывать помощь азербайджанским коллегам по соответствующим запросам.

Главы МЧС Азербайджана и России также подписали в Баку план совместных мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2027–2029 годы.

Документ предусматривает обмен опытом и информацией, подготовку азербайджанских специалистов, совместные учения и сотрудничество в сфере гражданской обороны. Также запланировано проведение международных учений «Каспий-2028».

14:13 Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку с визитом во главе российской делегации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

В рамках визита он посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем делегация возложила цветы к мемориалу на Аллее шехидов.

Сегодня в Баку он встретится с Кямаледдином Гейдаровым. Министры подпишут план совместных мероприятий ведомств до 2029 года.

Также запланирована встреча Александра Куренкова с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.