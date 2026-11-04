ОДКБ рассматривает возможность применения к Армении мер, которые могут предусматривать лишение страны права голоса и приостановку выдвижения ее граждан на квотные должности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

По его словам, Россия представила проект решения о применении к Армении статьи 25 Устава ОДКБ. Документ касается членских взносов и фактического неучастия Еревана в работе организации на протяжении последних двух лет.