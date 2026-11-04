В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых местах ожидаются дожди, ближе к ночи местами на полуострове интенсивные, возможны грозы. Утром временами туман. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 12–16° тепла, днём — 18-21° тепла.

Атмосферное давление упадёт с 755 мм рт.ст. до 752 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днём, начиная с северных и западных районов, в некоторых местах возможны переменные дожди и грозы, местами ливни, грозы и град, в горных территориях снег. Вечером осадки могут усилиться. В некоторых местах временами туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9–14° тепла, днём — 18-23° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днём — 12-17° тепла.