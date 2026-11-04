Промежуточные выборы в США, изменившие расстановку политических сил в Конгрессе, могут повлиять на подход Вашингтона к Южному Кавказу и отношения с Азербайджаном. Усиление позиций демократов создает дополнительные возможности для продвижения армянской повестки, а также инициатив, связанных с правами человека и ограничением военного сотрудничества с Баку.

Вместе с тем внутриполитические изменения в США не означают автоматического пересмотра региональной стратегии администрации Дональда Трампа, для которой Азербайджан сохраняет значение с точки зрения энергетической безопасности, транспортных коммуникаций и геополитических интересов. О возможных последствиях изменения баланса сил в Вашингтоне в комментарии Minval Politika рассказал председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

По его мнению, после промежуточных выборов можно выделить несколько тенденций, которые будут определять американскую политику на Южном Кавказе. В частности, речь идет о возможном усилении политического давления со стороны Конгресса, где демократическое большинство получит дополнительные возможности для продвижения инициатив, связанных с армянской повесткой, правами человека и ограничением военного сотрудничества с Баку.

В то же время Нагиев считает, что Белый дом, вероятнее всего, продолжит придерживаться прагматичного подхода к отношениям с Азербайджаном, учитывая его значение для энергетической безопасности Каспийского региона и американских геополитических интересов, в том числе в контексте Среднего коридора.

«Администрация Трампа будет учитывать значение Азербайджана для энергетической безопасности Каспийского региона и американских геополитических интересов Среднего коридора. При этом Дональд Трамп будет действовать в условиях более жесткого парламентского контроля», — отметил политолог.

Еще одним направлением американской политики, по оценке Нагиева, станет закрепление присутствия США в регионе посредством инфраструктурных и экономических проектов, развития Среднего коридора, энергетического сотрудничества и технологических инвестиций.

При этом, подчеркивает эксперт, победа демократов не означает автоматического отказа Вашингтона от курса, сформированного при Трампе. Начатые дипломатические и инфраструктурные инициативы могут получить поддержку и при изменении политической конфигурации в Конгрессе.

«Для Азербайджана результаты выборов могут означать определенное усложнение политической среды на уровне Конгресса, но не утрату стратегической значимости отношений с США. Баку необходимо продолжать активную дипломатическую работу как с Белым домом, так и с Конгрессом, взаимодействуя с различными политическими группами. Важно доносить до американской стороны, что наша внешняя политика и дипломатическая активность на Южном Кавказе отвечают не только интересам Азербайджана и Армении, но и долгосрочным интересам самих Соединенных Штатов», — считает Нагиев.

По его словам, дальнейшая динамика отношений будет зависеть не столько от партийной принадлежности большинства в Конгрессе, сколько от способности Вашингтона сочетать внутриполитические обязательства с собственными стратегическими интересами.

Говоря о перспективах американского участия в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, политолог напомнил об активизации региональной дипломатии США в 2025–2026 годах. Особое значение в этом контексте имела встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа 8 августа 2025 года, ставшая важным этапом продвижения мирной повестки и развития транспортных связей в регионе.

Продолжением этой линии стало продвижение проекта TRIPP. В январе 2026 года США и Армения согласовали рамки его реализации, а 3 ноября Армения объявила о подписании соответствующего рамочного соглашения с американской стороной.

Вместе с тем, отмечает Нагиев, американская стратегия не ограничивается азербайджано-армянским направлением. Вашингтон рассматривает Азербайджан, Армению и Грузию как три государства с различным, но взаимодополняющим стратегическим значением.

«Азербайджан — это энергетическая безопасность, Каспийский регион, Средний коридор и сотрудничество в сфере безопасности. Армения — это фактор российского присутствия, близость к Ирану, диверсификация внешнеполитических связей, развитие отношений с Западом и участие в новых транспортных проектах. Грузия — это черноморская безопасность, фактор России, транзитные маршруты и транспортная связь между Европой и Каспийским регионом», — пояснил политолог.

По оценке эксперта, Вашингтон вряд ли будет заинтересован в политике, способной привести к серьезному обострению отношений с одной из трех стран и поставить под угрозу региональную связанность.