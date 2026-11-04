Наиболее сложная ситуация с электроснабжением на Украине сложилась в Киеве и Киевской области. Также перебои с электричеством наблюдаются еще в ряде регионов страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Киеве жители и предприятия часами остаются без электричества и воды. Сложная ситуация также отмечается в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Донецкой областях, а также в южных регионах Украины.

Зеленский сообщил, что Киев достиг договоренностей с международными партнерами о новых пакетах энергетической поддержки и пополнении резервов необходимого оборудования.

В Минэнерго Украины подтвердили, что наиболее серьезные проблемы наблюдаются в столичном регионе. В Киеве и Киевской области действуют сетевые ограничения, зафиксированы серьезные повреждения энергетического оборудования.

В столице Украины уже более суток продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Утром власти попытались перейти на плановые графики, однако спустя десять минут энергосистема не выдержала нагрузки, и экстренные отключения возобновились.