Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, продолжаются учебные тренировки с боевой стрельбой с расчетами минометных батарей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Минометчики успешно провели очередной этап учебного процесса.



Minval.az