Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, продолжаются учебные тренировки с боевой стрельбой с расчетами минометных батарей.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Минометчики успешно провели очередной этап учебного процесса.
Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, продолжаются учебные тренировки с боевой стрельбой с расчетами минометных батарей.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Минометчики успешно провели очередной этап учебного процесса.
Дата: 2021/03/01 15:18
Раздел: Азербайджан
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