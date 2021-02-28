«Вчера мы побывали в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана, а сегодня приехали в Физулинский район. На этих территориях, находившихся под армянской оккупацией 30 лет, уже ничего не осталось, уничтожено всё, что принадлежало азербайджанскому народу».

Об этом в беседе с журналистами сказал эксперт Фонда стратегических и международных исследований Грузии Александр Клахадзе.

Он отметил, что разрушены и мечети, кладбища: «В то же время, освобожденные от оккупации территории заминированы, на их очистку от мин требуется много лет. Мы побываем и в Джабраиле и в других освобожденных от оккупации районах» (цитата по АПА).

Minval.az