Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно облачная погода.

Как сообщили Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, завтра днем местами ожидается моросящий дождь.

Временами будет дуть северо-западный ветер. Tемпература воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, в некоторых местах возможен снег, ветер западный. Температура воздуха составит ночью 0-4 мороза, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью минус 3-5 градусов, днем 0-3 градусов мороза.

Minval.az