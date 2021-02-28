«Ходжалинская трагедия относится к числу тех деяний, которые невозможно забыть и простить».

Об этом в своем выступлении на вечере памяти жертв Ходжалинского геноцида сказал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что в Ходжалы были с особой жесткостью и целенаправленно убиты мирные граждане, беженцы, которые пытались покинуть город: «За эти вещи необходимо возмездие. Возмездие необходимо прежде всего для того, чтобы подобного рода чудовищные вещи в нашей жизни и в жизни будущих поколений никогда больше не повторились».

И.Коротченко считает, что необходимо создать международный трибунал по преступлениям, совершенным армянской стороной в ходе нагорно-карабахского конфликта: “Мы видели не менее чудовищные вещи и в наше время, в ходе Второй Карабахской войны, когда наносились ракетные удары по мирным азербайджанским городам, находящимся за десятки и сотни километров от зоны конфликта, тем не менее была проявлена такая же подлая, бесчеловечная жесткость. В этом плане для международной общественности, для граждан Российской Федерации, для жителей других стран, безусловно, должны быть максимально доступны все документы, все обстоятельства Ходжалинской трагедии. Есть необходимость в том, чтобы подобного рода вещи были названы геноцидом и с трибун международных организаций. Не исключаю, что новый состав Государственной думы РФ (выборы у нас пройдут в сентябре) может внести инициативу о том, чтобы Госдумой Ходжалинская трагедия была признана как акт геноцида. Важно установить всех обстоятельства и виновных этой трагедии. Кто с армянской стороны давал политические указания, кто выполнял преступные приказы, кто совершал эти чудовищные преступления – эти документы должны быть обнародованы. Должны быть требования к международным европейским структурам, чтобы помимо слов осуждения были введены в действие конкретные юридические механизмы возмездия. Военные преступники, осуществившие этот акт геноцида, должны понести наказание, также как понесли наказание те, кто совершал преступления в бывшей Югославии в ходе событий, которые также привели к огромному количеству смертей и страданий. Важно, чтобы в XXI больше нигде на Земле не повторились подобного рода преступления. Для этого необходимо справедливое возмездие. Неотвратимость наказания, понимание, что за совершенные преступления рано или поздно преступники понесут ответственность, будет лучшим сдерживающим фактором для того, чтобы такие вещи больше никогда не происходили».

И.Коротченко особо отметил, что у совершенных преступлений против человечности нет срока давности: «Если указанная категория преступников будет установлена, задержана и предана суду, то ни возраст, ни иные обстоятельства не могут отсрочить неизбежность наказания. Мы полагаем, что по линии Интерпола, который занимается поиском и задержанием международных преступников, те, кто совершили чудовищные преступления в Ходжалы, должны находиться в розыске, их необходимо задерживать и предавать суду. И российская общественность, и экспертное сообщество помнят об этой трагической дате. Мы солидарны с нашими азербайджанскими друзьями в их оценках. Мы думаем, что подобного рода вещи никогда не будут забыты. Память о жертвах навсегда сохранится для того, чтобы таких жертв больше никогда не было ни в истории Азербайджана, ни в мировой истории», — цитирует Коротченко АПА.

Minval.az