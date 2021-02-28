«Мы сейчас определяем приоритеты — какие села в первую очередь должны быть восстановлены и что для этого нужно сделать. Также по моему поручению уже, по-моему, проводится или начинает проводиться опрос среди бывших беженцев, чтобы мы четко знали, кто собирается ехать. Понимаете, я тоже уверен, что все хотят ехать, и дай Бог. Но может кто-то не хочет ехать. Поэтому зачем мы должны тратить, если он не поедет, или же если он поедет туда на уикенд, а жить будет в Баку или Сумгайыте. Разве это выход из ситуации? Нет. Нам надо там размещать тех, кто будет там жить, и вот для этого нам надо проводить опрос, и не просто так, спросил и забыл, нет. Подписался, что я, такой-то, такой-то, собираюсь ехать в такой-то район, такое-то село и там жить».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

«И вот под это мы уже будем финансы и все другие вопросы решать. Иначе, знаете, я не хочу предугадывать, но знаю, что может быть. И скажу так, освобожденные земли — это не дачные участки для тех, кто живет в Баку. Вот этого не будет, это точно. И будем очень жестко контролировать вообще кто там живет, чтобы именно те, кто хотят, туда поехали, и для них мы все условия создадим», — цитирует главу государства АПА.

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