Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.
Вступительные экзамены на уровне магистратуры пройдут в семи городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.
Бакалавры должны иметь при себе следующие документы:
— оригинал документа, удостоверяющего личность;
— пропуск на экзамен;
— «Декларация о состоянии здоровья участника экзамена».
Лиц, в документах которых обнаружат несоответствия, или у которых нет одного из этих документов, не допустят к экзамену.