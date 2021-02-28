Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Вступительные экзамены на уровне магистратуры пройдут в семи городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Бакалавры должны иметь при себе следующие документы:

— оригинал документа, удостоверяющего личность;

— пропуск на экзамен;

— «Декларация о состоянии здоровья участника экзамена».

Лиц, в документах которых обнаружат несоответствия, или у которых нет одного из этих документов, не допустят к экзамену.

Minval.az