«Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

«Мы оперативно начали вопросы, связанные с разминированием. Потому что в первую очередь там надо было очистить территорию. Этот процесс уже близок к завершению, и в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию, во всяком случае, его взлетно-посадочная полоса и системы навигации, которые бы обеспечивали функционирование аэропорта. Аэропорт будет международным. Взлетно-посадочная полоса будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые и грузовые. Строительство аэропорта, — конечно, предсказывать это сложно, поскольку вопросы, связанные как раз-таки с разминированием, с доступом к этой территории, вызывают сложности, — но мы рассчитываем, естественно, в этом году он будет сдан, хотим, чтобы это было ранней осенью. Если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию. Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получать из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу. Потому что одновременно с аэропортом строится и две автодороги в город Шушу. Одна, она названа мной «Дорогой Победы», — это именно тот путь, по которому азербайджанские войска специального назначения шли в город Шушу через леса и долины. И другая дорога, она пройдет по более низменной трассе, которая будет также обеспечивать прямой доступ из аэропорта. Поэтому уверен, что азербайджанцы, которые проживают за рубежом, а также граждане других стран будут иметь эту возможность», — сказал президент.

Minval.az