Для разработки «Стратегии социально-экономического развития в 2021-2025 гг.» создана Рабочая подгруппа по устойчивому заселению и реинтеграции экономической деятельности в рамках большого возвращения на освобожденные территории, сообщает Trend.

Состав Рабочей подгруппы следующий:

Руководитель Рабочей группы:

Помощник президента Азербайджана (по согласованию)

Члены Рабочей группы:

Замминистра экономики

Замминистра финансов

Замминистра экологии и природных ресурсов

Замминистра труда и социальной защиты населения

Замминистра сельского хозяйства

Замминистра энергетики

Замминистра транспорта, связи и высоких технологий

Зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Зампредседателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре

Зампредседателя Госкомитета по статистике

Зампредседателя Госагентства по туризму.

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