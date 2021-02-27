Для разработки «Стратегии социально-экономического развития в 2021-2025 гг.» создана Рабочая подгруппа по устойчивому заселению и реинтеграции экономической деятельности в рамках большого возвращения на освобожденные территории, сообщает Trend.
Состав Рабочей подгруппы следующий:
Руководитель Рабочей группы:
Помощник президента Азербайджана (по согласованию)
Члены Рабочей группы:
Замминистра экономики
Замминистра финансов
Замминистра экологии и природных ресурсов
Замминистра труда и социальной защиты населения
Замминистра сельского хозяйства
Замминистра энергетики
Замминистра транспорта, связи и высоких технологий
Зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Зампредседателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре
Зампредседателя Госкомитета по статистике
Зампредседателя Госагентства по туризму.