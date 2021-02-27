«А в плане интеграции мы готовы и дальше предлагать различные варианты. Например, сегодня я знаю, что обсуждаются вопросы управления водными ресурсами. А почему они не решались все эти годы? Почему, оккупировав наши территории, нам воду отрезали из Сарсангского водохранилища? И открывали зимой, создавая там наводнение, а закрывали летом, чтобы наши сельчане не могли орошать свои угодья. Сегодня, когда мы вернули Суговушанское водохранилище, ситуация совсем другая. Сегодня, да, они теперь просят нас. Поэтому здесь много вопросов будет, вопросы, связанные с энергетической безопасностью».

Об этом заявил 26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

Глава государства отметил, что в целом, интеграция Ханкенди и других территорий, где сейчас проживает армянское население, — это процесс неизбежный. Надо понимать и понимать историческую перспективу: «Я говорил об этом, кстати, еще до войны. Потому что если бы армянское руководство трезво оценило соотношение сил – и военных, и политических, и экономических, и демографических, то приняло бы правильное решение. А наша сила будет только увеличиваться, и в том числе население. А Армения без сотрудничества будет только слабеть. Здесь другого объективно просто быть не может. Ресурсов для восстановления без сотрудничества с Азербайджаном, Турцией просто нет. Как в мешке жили, так и будут жить. Просто сейчас этот мешок стал уже не мешок, а такой маленький вот кисет, я бы сказал. И все.

Поэтому им надо прекрасно понимать, что они не могут говорить, что у них есть какое-то государство Арцах. Нет такого государства, и не было никогда и не будет. Надо эти бредовые идеи выбросить в сторону и нормально жить как граждане Азербайджана. Мы их считаем гражданами Азербайджана, которым промыли мозги. Вот те военные преступники, которые сегодня в Ереване пытаются к власти прийти снова, они им промыли мозги. Сами-то они там не живут. И во время войны там не сидели, убежали. И Саргсян, и Кочарян, и Оганян. Где же их геройские медали, которые они нацепили на себя, как детоубийцы, убийцы Ходжалы? Чего же они не защищали? Они там родились. Один — в Шуше, двое — в Ханкенди. Защищали бы. Или сейчас пусть поедут, пусть сунут нос туда. Посмотрим, унесут они оттуда ноги или нет. Так что нужно лечить, понимаете, лечить этих людей, невинных людей, которые стали жертвой азербайджанофобии, этой пропаганды против азербайджанцев. Я думаю, что время — самый лучший лекарь. Это не мои слова. Это кто уж только не говорил. И нужно дать время, чтобы раны зажили, чтобы пришло понимание, и чтобы в Армении поняли, что все попытки демонизации Азербайджана, которые они предпринимали и предпринимают, контрпродуктивны в первую очередь для них».

Президент Ильхам Алиев коснулся и посещения христианских религиозных храмов, находящихся на территории Азербайджана: «Что касается религиозных памятников, мы все религиозные памятники охраняем, государство охраняет, восстанавливаем. Мы во время войны после реставрации открыли христианский храм в поселке Нидж Габалинского района. И что касается христианских памятников — религиозных, культурных — на территории, которая освобождена, ни у кого не должно быть сомнений, что они будут достойно охраняться. И, кстати, армянские паломники свободно могут посещать древний албанский храм Худавенг, который находится в Кяльбаджарском районе. Мы создаем условия, и удинская община Азербайджана, которой этот храм принадлежит, посещает, и армяне, которые пытались его арменизировать, тоже посещают. Так что здесь проблем в будущем не будет. В этом я уверен».

Minval.az