Телеканал Euronews подготовил репортаж о горских евреях, проживающих в Азербайджане.

«Азербайджан издавна был домом для различных этнических групп, в том числе горских евреев — потомков еврейского народа, мигрировавших из Ирана в горы Кавказа сотни лет назад.

Красная Слобода выделяется на фоне других азербайджанских поселений своим уникальным архитектурным стилем. Местные жители чтут и хранят свои многовековые традиции.

Музей истории горских евреев был открыт в прошлом году, чтобы освещать традиции и культуру горских евреев», — говорится в репортаже, передает АПА.

«Музей истории горских евреев является единственным в мире. В нем собраны документы, предметы быта и артефакты. Это музей посвящен истории и культуре, прошлому и настоящему горских евреев. Он отражает высокую степень взаимодействия и взаимоуважения еврейского и азербайджанского народов», — сказал директор музея Игорь Шаулов.

Гид Наум Нифталиев отметил: «Эта синагога на нашем языке джуури называется «шешкомбара», что означает шестикупольная синагога. Это здание было построено в 1888 году. И оно действовало как синагога. Но, к сожаления, во время Советского Союза, из-за того, что религия была запрещена, это здание использовалось как фабрика для ковроткачества. Но после распада СССР оно все же было отремонтировано и до сих пор действует как синагога».

Считается, что Красная Слобода — единственное в мире место компактного проживания евреев за пределами Израиля и США, с населением около трех с половиной тысяч человек.

В общине есть две действующие синагоги и йешива, или школа, где дети изучают Тору, иврит и узнают об обычаях горских евреев.

Для некоторых молодых людей 1990-е годы были трудным периодом — многие были вынуждены покинуть общину в поисках работы после распада Советского Союза.

Но сейчас — отчасти благодаря ортодоксальным иудейским просветительским группам — молодежь молится в оживленной местной синагоге, и десятки молодых людей посещают йешиву.

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