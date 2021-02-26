29 лет назад азербайджанский город Ходжалы в Нагорном Карабахе подвергся нападению. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в рамках нагорно-карабахского конфликта армянские вооруженные формирования устроили жесточайшую расправу над мирными жителями. Были убиты женщины, дети, старики. Сегодня мировое сообщество эти трагические события называют Ходжалинским геноцидом. А для каждого азербайджанца трагедия в Ходжалы — это личная боль. И в какой бы стране мира они ни находились, эту дату помнят все и всегда. Об этом сказал звезда мировой оперы, заслуженный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

«Ходжалы – это та трагическая страница нашей Родины, нашей страны, которую наш народ не забудет никогда и в будущих поколениях. Это был один из самых кровавых и варварских актов уничтожения целого района, который история когда-либо видела. Я думаю, что ни история, ни будущие поколения не простят этих бандитов и преступников, которые сотворили этот ужас. Так же, как не простит этого и наш народ.

Мы будем помнить это, пока мы живы, и мы будем рассказывать это нашим детям, нашим внукам, потому что такой акт насилия, вандализма и геноцида, который был применён в отношении наших соотечественников в Ходжалы, когда вырезали целые деревни, целые районы, это не должно больше повториться никогда. Естественно время проходит, и мы становимся более привычными к мыслям о том, что было 20 января, было Ходжалы и другие даты. Но мы никогда не должны об этом забывать. И когда этот день приходит, у всех людей, которые не равнодушны к своей Родине, к своей стране, возвращается ощущение этой несправедливой боли, которую мы испытали и которую мы испытываем каждый год в это время. Мы чувствуем этот внутренний протест, который спрашивает — почему? И, естественно, вся боль, которая со временем притихла, возвращается с новой силой. Пусть так будет каждый год.

Мы должны помнить этот день, помнить, как ни в чем неповинных мирных жителей вырезали, когда детей, стариков, женщин пускали босиком по снегу… И после своими ужасающими зверствами гордились. Пускай это будет на их совести. И мы всю жизнь, всегда будем рассказывать об этом, в каких бы странах мира ни находились. Будем всегда доносить до людей правду о событиях в Ходжалы. В подтверждение этой трагедии есть много снимков, документальных видеокадров. Я всем советую посмотреть всем известный фильм режиссера Андрея Кончаловского. Фильм снят не азербайджанским телевидением, не азербайджанским режиссером. Это снято независимым русским режиссером, который показал правду… Пусть такие трагедии, как в Ходжалы, никогда больше не повторятся», — приводит «Москва-Баку» слова Юсифа Эйвазова.

Minval.az