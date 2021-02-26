«В некоторых электронных медиа-ресурсах появилась информация об освобождении полковника Эльхана Ибрагимова от должности начальника Главного медицинского управления.

Сообщаем, что полковник Эльхан Ибрагимов, как и ранее, в настоящее время занимает должность заместителя начальника Главного медицинского управления».

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, временно исполнять обязанности начальника Главного медицинского управления поручено полковнику Фируддину Набиеву.

Minval.az