«В некоторых электронных медиа-ресурсах появилась информация об освобождении полковника Эльхана Ибрагимова от должности начальника Главного медицинского управления.
Сообщаем, что полковник Эльхан Ибрагимов, как и ранее, в настоящее время занимает должность заместителя начальника Главного медицинского управления».
Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, временно исполнять обязанности начальника Главного медицинского управления поручено полковнику Фируддину Набиеву.