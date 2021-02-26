Первостепенной задачей российской миротворческой миссии в Карабахе является обеспечение устойчивого мира и восстановление нормальной жизни в регионе.

Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что миротворцы не пускают в Карабах некоторых журналистов, туристов и представителей общественных организаций.

По словам Захаровой, нужно просто всем задать себе вопрос: чего мы хотим — развивать на данном этапе туризм в Карабахе или добиваться возвращения беженцев и налаживания нормальной жизни? — сказала дипломат.

«Самое главное — это устойчивый мир, возвращение людей и налаживание нормальной жизни, в том числе поэтапный переход к решению вопросов, которых остается очень много. Российские миротворцы заняты именно этой целью».

Захарова отметила, что каждый случай допуска миротворцы разбирают вместе со всеми сторонами конфликта. «Конечно, мы все выступаем за то, чтобы и журналисты могли работать во всех точках мира, и туристы ездили. Но есть реалии на земле, и есть реальная задача, на решении которой мы все должны концентрироваться», — резюмировала она.

Minval.az