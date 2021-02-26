Американский журналист Патрик Ланкастер опубликовал сегодня видео о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих от военных, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане. Ланкастер сообщил, что совсем недавно группа армянских призывников была отправлена в Ханкенди через Лачинский коридор под видом технического груза.

Все, с кем журналист говорит в этом материале, говорят одно и то же: мы не хотим, что наших детей отправляли в Азербайджан. «Как стройматериалы», – охарактеризовал первый из говоривших с Ланкастером нелегальную отправку военных в Ханкенди, — «Нам сказали, что они уже не вернутся в Карабах, а теперь они хотят тайком провезти солдат туда. Наши дети – не стройматериалы!».

Другой подчеркнул, что армянским военным нельзя служить в Карабахе, а потому у Минобороны нет права как бы то ни было завозить туда, на территорию Азербайджана, солдат. «Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Карабах. Им не положено там быть, об этом сказано в Заявлении Армении, Азербайджана и Армении. А они, армейское командование, хотят насилия!», — отметил он.

«Мой внук был на первой линии в Джебраиле. Война кончилась, он вернулся домой, раненный шрапнелью и в депрессии. Но пришли люди из ведомства и спросили, почему он дома? Сказали, пусть он полежит в больнице, и увезли его. Но он больше не пойдет служить в Карабах! Он должен служить только на территории Армении!» – сказал третий, добавив, что власти пообещали не отправлять призывников в Карабах после войны, но не держат обещания.

Мать одного из призывников подчеркнула: «Мы разрешаем, чтобы наши дети служили, но не в Карабахе. Потому что там неспокойно! Нам это не нужно».

«Мы не хотим, чтобы наши дети ехали в Карабах, хотим, чтобы служили в Армении. В Карабахе они могут попасть в плен», — сказала другая, уточнив, что пока что ее сын находится на территории Армении.

Третья мать солдата сообщила, что вернувшиеся с войны боятся, что власть опять отправит их на территорию Азербайджана. «Никакие проблемы не решаются властями. Мы не против, чтобы наши дети служили, но нам нужно просто, чтобы они были здоровыми», — заключила она, передает «Вестник Кавказа».

Собравшиеся также поведали, что тем солдатам, кто все еще остается в зоне ответственности российских миротворцев, Минобороны не дает отпуска, чтобы в Ханкенди оставались ВС Армении. Кроме того, солдат завозят в Карабах в гражданской одежде, чтобы обмануть российских миротворцев, не пропускающих на территорию Азербайджана армянских военнослужащих.

Таким образом, граждане Армении, родители солдат, подробно рассказали о том, как Ереван нарушает сегодня положения ноябрьского Заявления и пытается нелегально завозить в зону ответственности российских миротворцев армянских военнослужащих. Причем об этих нарушениях сообщают сами солдаты, поскольку не хотят, чтобы власти вновь отправляли их на территории Азербайджана, где армянская армия понесла сокрушительное поражение.

Minval.az