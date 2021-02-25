В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Хотя в Первой Карабахской войне дезертиры были.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей шехидов и инвалидами войны.

«Мы восстановили справедливость, вернули земли, тридцать лет находившиеся под оккупацией, и продемонстрировали силу нашего государства и народа. С первого дня войны преимущество было на нашей стороне. Враг, можно сказать, пребывал в панике, истерике. В армянской армии, по их собственному признанию, было более 10 тысяч дезертиров. Сегодня армянское государство не знает, как судить этих дезертиров, потому что это тоже может привести к большим проблемам. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Хотя в Первой Карабахской войне дезертиры были»,- сказал глава государства (цитата по Trend).

Minval.az