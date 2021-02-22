Вопросы военно-технического сотрудничества обсудили министры оборонной промышленности Азербайджана и обороны Сербии, сообщает пресс-служба Миноборонпрома АР в понедельник.

Встреча Мадата Гулиева и Небойши Стефановича состоялась на площадке крупнейшего военно-технического салона IDEX-2021 в Абу-Даби.

Делегации двух стран во главе с министрами обсудили текущую ситуацию в области военно-технического сотрудничества, а также перспективы взаимодействия двух стран в этом направлении.

Гулиев проинформировал своего визави о работе Миноборонпрома АР, в свою очередь Стефанович выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между странами в военно-технической сфере.

Minval.az