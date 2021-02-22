Строительство дороги в Кельбаджар начнется с марта.

Об этом в ходе проведенного брифинга, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, заявил председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, что в настоящее время идет проектирование дороги.

«По поручению президента Ильхама Алиева для безопасного передвижения строится новая дорога. Новая дорога будет пролегать по маршруту Гянджа-Гёйгёль. Пока используется дорога Тертер-Агдере-Кельбаджар. Уже около 2 месяцев ведется проектирование дороги. Строительство дороги начнется с марта и будет вестись совместно с турецкой компанией», — подчеркнул он.

Minval.az