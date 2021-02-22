В Баку побывала рабочая группа всемирно известной ведущей мультимедийной компании «G GROUP», которая сотрудничает с Азербайджаном в разработке концепции мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Как сообщили в Министерстве культуры, в состав рабочей группы входят креативный исполнительный директор и художественный руководитель Фабрицио Конти, консультант по стратегии Лаура Конти, архитектор, дизайнер музеев и экспозиций Никола Паван и архитектор Карло Паван.

В рамках визита делегация провела встречу с министром культуры Анаром Керимовым.

В ходе встречи министр Анар Керимов подчеркнул важность мемориального комплекса и Музея Победы, были обсуждены работы, идеи и планы, которые будут выполнены в рамках проекта.

Minval.az